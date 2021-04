Weitere Schritte zum Gesundheitsstandort

Ziel ist langfristig eine attraktive Quartiersentwicklung mit einer ausgewogenen Durchmischung von Industrie, Handel, Dienstleistungen mit Schwerpunkt medizinaffiner Gewerbe, Labors, Forschungseinrichtungen und auch gastronomischer Angebote. Aber auch in anderen Gewerbegebieten wie z.B. an der Piechlerstraße konnten schon leerstehende Bürogebäude an Mieter aus dem medizinischen Bereich vermittelt werden. Mit dem markanten Bürokomplex ist ein erster starker Impuls für die angestrebte Transformation geleistet.