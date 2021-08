„Tag des offenen Denkmals“ in Täfertingen - 12. September

Prägnant für die Täfertinger Kirche ist ‚der schöne Schein der Malerei‘, also die zeitgemäße Innen-Ausarbeitung mit vielen illusionistischen Akzenten, die neben einer räumlichen Akzentuierung und Perspektiverweiterung auch eine klar dekorierte Gebetsstätte vermitteln soll. Entscheidenden Anteil an dieser Gestaltung hatte der Freskant, Tafelmaler und Radierer Johann Joseph Anton Huber. Er gehörte zu den namhaftesten Künstlern der freien Reichsstadt Augsburg und war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch seine Arbeiten im heutigen Bayerisch-Schwaben weit bekannt, so dass er sogar den Beinamen des ‚schwäbischen Raphaels‘ erhielt.Die Pfarrkirche hat an diesem Tag (12.9.) von 12-17 Uhr für Besucher geöffnet und lädt zur eigenständigen Besichtigung ein. Die kostenlose Broschüe „Der schöne Schein der Malerei – Illusionsmalerei des Spätbarock“ liegt in der Pfarrkirche wie auch im Rathaus aus und weist auf Besonderheiten im Kirchenraum hin.