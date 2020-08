Cordula Viviane Becker hat den internationalen Durchblick mit Lorenzi & Sanford Brillen

Bei dem erfrischenden Fotoshooting präsentierte Cordula Viviane Becker die neuesten Brillen der Designermarke Sanford & Lorenzi für Peter Optik in Wien und war sehr begeistert von der Vielfalt und Auswahl der Brillen.Besser könnte man die Brillen nicht in Szene setzen, freuen sich Visagist Gianni Colores und Peter Güttenberger von Peter & Partner. Mit der großer Auswahl an Sanford Fassungen – hat der Designer Peter Güttenberger und Günter Binder für jedes „Brillengesicht“ den perfekten Rahmen. Ob rund oder eckig, bunt oder einfärbig, bei uns finden Sie wonach Sie suchen.Personen: Cordula Viviane Becker, Komm-Rat Peter GüttenbergerPR- Agentur Peter & PartnerFoto:©Peter Güttenberger