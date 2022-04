Rea Garvey - Hy Brasil Tour 2022

München : Tollwood Sommerfestival |

Was für eine Festival-Eröffnungs-Show! Rea Garvey, der sanfte Ire mit der gewaltigen Stimme in der Musik-Arena, das ist kaum zu toppen.



Mit neuen Songs gibt Rea Garvey in schwierigen Zeiten optimistische Signale. Am 16. Juni gastiert der Sänger mit seiner Hy Brasil Tour 2022 beim Tollwood Festival in München.

Sein fünftes und bisher letztes Studioalbum „Hy Brasil“ erschien Jahr 2020, die Singleauskopplung „Talk To Your Body“ ist laut Rea „eine Liebeserklärung an das Leben“. Seine aktuelle Single „Love Makes You Shine“ läuft im Radio rauf und runter.



Mehr als 250.000 Fans hatten Rea Garvey im Herbst 2018 und im Sommer 2019 in ausverkauften Arenen sowie Open Air erlebt. Die sogenannte „Neon Tour“ begeisterte das Publikum mit einem vielfältigen, packenden Song-Kanon. „Hy Brasil“ ist eine Referenz an jene mystische irische Insel, die der Sage nach nur alle sieben Jahre für einen Tag aus dem Atlantik auftaucht. Auf einen neuen Zyklus des Singer-Songwriters mussten die Fans nur zwei Jahre warten, seit „Neon“ mit Gold ausgezeichnet wurde sowie auch die Singles „Is It Love?“ und „Kiss Me“ vergoldet wurden. Sämtliche Soloalben Garveys erreichten Top 3-Platzierungen und verkauften sich millionenfach.



Er kommt mit den aktuellen Hits seines „Hy Brasil“-Tour, mit „Love Makes You Shine“ bringt er Sonne ins Zelt und mit „Talk To Your Body“ gibt er das Zeichen um Tanzen.