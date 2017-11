2017 - Jahresrückblick der Meitinger Skiabteilung des TSV Meitingen

Die Skiabteilung war in diesem Jahr wieder sehr aktiv und erfolgreich unterwegs.Es fanden an 4 aufeinander folgenden Samstagen im Januar und Februar die Skikurse statt. Mit jeweils über 200 Teilnehmern in 4 Bussen ging es an die Ehrwalder Almbahnen. Hier war für jeden etwas geboten, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener, Skifahrer, Snowboarder, Tourengeher, Schneeschuhwanderer, Schlittenfahrer oder Spaziergänger. Alle kamen voll auf ihre Kosten. Auch das Wetter und der Schnee war den Meitingern hold. Alle 4 Tage konnten bei tollen Bedingungen und vor allem mit jeder Menge Gaudi absolviert werden. Am letzten Skikurstag fand dann wie immer das Abschlussrennen statt, bei dem alle Teilnehmer zeigen konnten, was sie in den vergangen Wochen gelernt haben. Auf den Siegerfotos, geschossen von unserem Pistenfotografen Hans Russwurm, strahlten alle dabei mit ihren Urkunden und Medaillen um die Wette.Am Samstag, den 18.02.2107 fand die Marktmeisterschaft im Duathlon am Günten statt. Es galt am Doppelschlepperhang den Riesenslalom zu bewältigen und anschließen noch beim Schießen gut zu treffen. 86 gemeldete Starterinnen und Starter waren an diesem Tag mit dem TSV dabei. Vorher wurde noch gezittert: hält der Schnee, was macht das Wetter? Dann wurde die Entschlossenheit der Meitinger Skiabteilung mit Neuschnee, super Pistenbedingungen und traumhaftem Wetter belohnt. An der vereinseigenen Hütte, der Schöllalpe wurde Gulaschsuppe und andere Leckereien aufgetischt. Abteilungsleiter Michael Sartor und Sportwart Alpin Christoph Gerbing überreichten unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Higl, allen glücklichen Startern ihre Pokale, Medaillen und Urkunden.Ein Wochenende sportliches Skifahren für Kids und Teenies, stand vom 11. auf den 12.03.2017 auf dem Programm. Mit 29 Kindern und Jugendlichen starteten 10 Übungsleiter nach Garmisch an den Hausberg. Bei Traumwetter und sehr guten Pistenbedingungen hatten die jungen Wintersportler einen riesen Spaß auf der Kandahar Weltcup Abfahrt. An dem Wochenende war einiges an sportlichem Fahren geboten: Vom Stangentraining, über Parallelslalom bei dem Mann gegen Mann oder Team gegen Team gefahren wurde, bis hin zur Videoanalyse. Alle waren mit großen Ehrgeiz dabei.Vom 04. Bis 06.03.2017 ging es dann für die älteren Skihasen zur 3-Tages-Fahrt nach Dachstein, Russbach und Gossau. Auch dieses Wochenende war ein voller Erfolg und die Teilnehmer warten schon ungeduldig auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.Und jetzt nach der Sommerpause geht es bereits wieder mit Hochtouren in die neue Wintersaison. Seit Oktober läuft wieder jeden Mittwoch die Skigymnastik für Erwachsene in der Meitinger Mittelschule. Die Kinder trainieren das ganze Jahr über. Im Sommer mit Leichtathletik im Freien und im Winter mit der Skigymnastik in der Halle.Alle Übungsleiter haben sich im November beim gemeinsamen 1. Hilfe-Kurs fit gemacht für eventuelle Notfälle. Platzwunden verbinden, stabile Seitenlage oder Piste absichern, alles wird aufgefrischt, dass es dann reibungslos klappt, falls Hilfe gefragt ist.Ebenfalls im November fand der Skitauschmarkt und die Jahreshauptversammlung statt. Viele Skier, Schuhe und andere Wintersportausrüstungen wechselten an diesem Tag ihren Besitzer und freuen sich auf einen weiteren Einsatz.Im Dezember folgt die interne Ausbildung der Übungsleiter, bei der alle Kenntnisse der verschiedensten Fahrtechniken, verschiedene Schulungsformen, Spiele im Schnee und der didaktische Aufbau eines Skikurses ebenso Platz haben, wie die Auffrischung des eigenen Fahrkönnens.Dank dieser intensiven Vorbereitung sind die vielen Übungsleiter der Meitinger Skiabteilung bestens gerüstet für die kommenden Winterevents. Angefangen vom Skikurs, der am 13.01.2018 starten, über das Hüttenjugendlager, die Marktmeisterschaft,…. Wir freuen uns darauf!