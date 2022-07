Sommerempfang: Dr. Mehring und Häusler empfangen Kommunalpolitiker aus der Region in München

Zu einer ganz besonderen Veranstaltung haben die FW-Landespolitiker Dr. Fabian Mehring und Johann Häusler zahlreiche Kommunalpolitiker aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg in die Landeshauptstadt eingeladen. Im Münchner Löwenbräukeller lud die Regierungsfraktion der FREIE WÄHLER zum Sommerempfang mit 700 Gästen. „Ein solcher Austausch hat wegen Corona zwei Jahre schmerzlich gefehlt. Es tut gut, dass Veranstaltungen wie diese jetzt wieder möglich sind“, befand Landtagsabgeordneter Johann Häusler.Neben den Spitzenvertretern bayerischer Verbände und Organisationen aus allen Politikbereichen, legte die Landtags-FW den Schwerpunkt ihrer Gäste in diesem Jahr auf Bayerns Kommunalpolitiker. „Politik funktioniert in einem föderalen Staat nur so gut, wie die verschiedenen Ebenen miteinander zusammenarbeiten. Als Kommunalpartei, die zwischenzeitlich auch auf Landesebene regiert, kommt uns Freien Wählern dabei eine besondere Bedeutung zu“, findet Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring. „Bayerns Kommunen sind der Ort, wo Politik auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft. Nirgends wird mehr über das Vertrauen der Menschen in den Staat entschieden, als in unseren Rathäusern und Landratsämtern“, so Mehring.Umso wichtiger, so Mehring und Häusler, sei es den kurzen Draht zwischen Kommunal- und Landespolitik im persönlichen Gespräch zu pflegen, nachdem Corona dies endlich wieder möglich mache. Die Gelegenheit hierzu nutzten die Bürger-meister, Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen ausgiebig, nachdem sie die launigen Festreden des Parlamentarischen Geschäftsführers Dr. Fabian Mehring sowie von Fraktionschef Florian Streibl, Kultusstaatssekretärin Anna Stolz und Umweltminister Thorsten Glauber verfolgt hatten. „Die Anliegen unserer Kommunen dank unserer Abgeordneten im direkten Gespräch mit den zuständigen Ministern befördern zu können, ist ein erheblicher Mehrwert unserer Regierungsbeteiligung, von dem die Region sehr profitiert“, befanden etwa die Bürgermeister Willy Lehmeier (Wertingen), Gerrith Maneth (Höchstädt), Andreas Weißenbrunner (Kutzenhausen) und Thomas Hafner (Horgau), nach einem stimmungsvollen Abend in München.