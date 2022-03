„Schwäbischer Abend“ in Oberottmarshausen: FREIE WÄHLER diskutieren mit Dr. Mehring!

Zu einer besonderen Veranstaltung hat FW-Ortsvorsitzender Jochen Reis die Mitglieder der FREIEN WÄHLER in Oberottmarshausen ins örtliche Tennisheim geladen. So konnten Gemeinderat Jörg Brünig und Altbürgermeister Siegfried Theimer ihre Kontakte nutzen und Dr. Fabian Mehring, den Parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, für einen Besuch in ihrer Kommune gewinnen.FW-Spitzenpolitiker Mehring kam trotz ernster Themen mit bester Laune und freute sich darüber, dass die pandemische Situation endlich wieder persönlichen Austausch zulässt. Mehring: „Gerade wir FREIEN WÄHLER als Bürgermeister- und Kommunalpartei leben besonders davon, den Menschen gut zuzuhören, zu verstehen was sie bewegt und unsere Politik in der Staatsregierung gut zu erklären. Das kam wegen Corona viel zu lange viel zu kurz. Umso schöner ist es, endlich wieder bei den Menschen sein zu können für die ich arbeiten darf“, so der Parlamentarische Geschäftsführer.Bei bayerischen Spezialitäten und Stammtisch-Atmosphäre legte Landespolitiker Mehring den Schwerpunkt seiner Ausführungen auf Bayerns Corona-Strategie und Putins Krieg in der Ukraine. Dabei zeigte Mehring sich unzufrieden mit der Coronapolitik des Bundes, der in seinen Augen ein „Schwarze-Peter-Spiel“ zulasten der Länder betreibe. „Unsere Bayernkoalition ist kein Reparaturbetrieb für das Berliner Ampel-Chaos“, wurde Mehring deutlich. Aus Putins Krieg in der Ukraine schlussfolgerte Mehring die Notwendigkeit eines fundamentalen Umbaus der Energieversorgung in Deutschland: „Wir müssen wegen vom Tropf des Kreml.“Um Energiepolitik ging es auch in der anschließenden Fragerunde, als die anwesenden Kommunalpolitiker ihrem Heimatabgeordneten diverse Fragen zur Windkraft stellten. Mehring plädierte im Zuge dessen für eine grundsätzliche Überarbeitung der 10-H-Regel und dafür, die Menschen über Bürger-Windanlagen unmittelbar von der Energiewende profitieren zu lassen.