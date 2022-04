Rettung für die Retter: Freistaat unterstützt Augsburger Feuerwehrerlebniswelt

Die Feuerwehrerlebniswelt in Schwabens Bezirkshauptstadt Augsburg bietet eine bundesweit einzigartige Kulisse, um Informationen rund um den Brandschutz und das Feuerwehrwesen mit Erlebnischarakter zu vermitteln. Neben einem Seminarzentrum und einem eindrucksvollen Feuerwehrmuseum beinhaltet das Konzept verschiedene Ausstellungen – derzeit etwa rund um den Einsatz zur Entschärfung der Augsburger „Weihnachtsbombe“, die vor Jahren die Evakuierung zehntausender Fuggerstädter nötig machte. Publikumsmagneten sind die Simulation einer Integrierten Leitstelle oder Simulationen, an denen Besucher sich selbst als Brandlöscher versuchen, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen oder im Flash-Over die beeindruckende Ausbreitung einer Stichflamme über ihren eigenen Köpfen hautnah erleben können.Trotz dieses spannenden Konzeptes fanden nach dem Eröffnungstermin im vergangenen Herbst zunächst keine Besucher den Weg in den Martinipark, da dieser mit dem Beginn des zweiten Lockdowns zusammenfiel. Folglich mussten die Betreiber den zahlreich vorangemeldeten Besuchern pandemiebedingt absagen und sehen sich – unmittelbar nach der Eröffnung – größten finanziellen Schwierigkeiten ausgesetzt. Ein erster Hilferuf der Betreiber erreichte damals die SPD-Politikerin Dr. Simone Strohmayr, die sich vor Ort ein Bild der besonderen Herausforderungen machte.Strohmayr war es, die infolgedessen ihren Parlamentskollegen Dr. Fabian Mehring, den Parlamentarischen Geschäftsführer FREIE WÄHLER-Regierungsfraktion um Unterstützung bat. Auch Mehring kam auf Strohmayrs Zuruf kurzerhand persönlich in den Martinipark, trug den Sachverhalt anschließend persönlich bei Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vor und gewann diesen als Unterstützer. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Landtag hat FW-Politiker Mehring nun erfolgreich eine Sonderförderung beantragt, um der Augsburger Feuerwehrerlebniswelt aus der Corona-Falle zu helfen. Nun fließen 170 000 Euro von der Isar an den Lech, um der vielversprechenden Einrichtung nach der Pandemie einen Neustart zu ermöglichen.Diese frohe Botschaft überbrachte Dr. Mehring (FW) nun gemeinsam mit seiner Kollegin Strohmayr (SPD) und dem Augsburger Stadtrat Hans Wengenmeir (FW) persönlich an die Geschäftsführer Oliver Jamitzky, Dirk von Gehlen und Frank Habermaier. „Diese Unterstützung hilft uns sehr dabei, unsere Vision fortbestehen zu lassen“, war die Freude bei Jamitzky groß. „Derzeit finden zahlreiche Aktionen beispielsweise vor der City Galerie aber auch im Zoo statt, um nun wieder gut aus den Startlöchern zu kommen“, erzählte der Geschäftsführer den Politikern. Von Gehlen freute sich ferner über das große Interesse von Feuerwehren aus ganz Bayern sowie über den Wunsch vieler Menschen aus der Region, in den Räumlichkeiten beispielsweise Kindergeburtstage zu feiern. „Die Flächen dafür sind für die kommenden Monate fast schon ausgebucht“, fügt Habermaier zuversichtlich hinzu.Das passt zum Eindruck von FW-Spitzenpolitiker Dr. Mehring, der in Augsburg sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass – nachdem nun alle Einschränkungen beendet wurden – die Augsburger Feuerwehrerlebniswelt ganz von selbst zum Überflieger wird, wenn nun genügend Menschen von dieser tollen Aktionsfläche erfahren. Schon bald werden Feuerwehren aus dem ganzen Freistaat hier aufschlagen. Umso wichtiger war es, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den pandemiebedingten Fehlstart dieses vielversprechenden Unternehmens wett zu machen. Von nun an gilt: Jeder Besuch dort lohnt und trägt ein weiteres Scherflein dazu bei, dass dieser Augsburger Leuchtturm der Lebensrettung zu landesweiter Strahlkraft kommt“, freut sich Mehring über den Erfolg seiner Initiative.