Neuer SGL-Chef: Dr. Mehring heißt Rüdiger Krieger willkommen

Seit zwei Monaten leitet Rüdiger Krieger den Standort Meitingen der weltweit tätigen SGL Carbon. Nun stattete der Manager dem Parlamentarische Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Regierungsfraktion im Landtag, Dr. Fabian Mehring, einen Antrittsbesuch in dessen Stimmkreisbüro auf dem Rathausplatz ab. Diese Gelegenheit nutzten die beiden Herren nicht nur zu einem persönlichen Kennenlernen, sondern auch dafür, Zukunftsvisionen für den bedeutsamen Industriestandort im Lechtal auszutauschen. Dabei ging es auch um die Verwendung mehrerer Fördermittel der Staatsregierung, die auf Mehrings Initiative zuletzt aus der Landeshauptstadt an die SGL geflossen sind.Mehring: „Die SGL gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern in unserer Heimat. Ihre Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass auch ein börsennotierter Weltkonzern aus der High-Tech-Branche im ländlichen Raum erfolgreich sein kann. Umso wichtiger ist es mir, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen regionaler Wirtschaft und Politik auch mit der neuen Führung fortzusetzen. Schließlich hat dies in der Vergangenheit immer wieder großen Mehrwert für das Unternehmen und die Region gebracht“, so Mehring.