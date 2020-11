Mehring sagt Corona-Leugnern den Kampf an

Zur Aktuellen Stunde „Ein Netz, das trägt: Solidarisch durch den Lockdown“ am Donnerstag, 12.11.2020, im Plenum des Bayerischen Landtags äußert sich Dr. Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion:„Unter allen Krisen der Nachkriegszeit stellt Corona die bislang größte Herausforderung dar. Die Pandemie betrifft ausnahmslos jeden von uns und niemand kann dem Virus im Alleingang die Stirn bieten. Stattdessen sind wir existentiell auf die Solidarität sämtlicher Mitglieder unserer Gesellschaft angewiesen: Alle Menschen im Freistaat stehen Covid-19 gemeinsam als ‚Team Bayern‘ gegenüber. Im Gesundheitswesen, an unseren Schulen oder im Ehrenamt – hunderttausende Bürgerinnen und Bürger leisten seit Monaten erheblich mehr als ihre Pflicht. Zusätzlich sind gigantische Wirtschaftshilfen Ausdruck des ökonomischen Zusammenhalts angesichts übergeordneter Ziele unserer sozialen Marktwirtschaft. Die Politik übt dabei einen einzigartigen Schulterschluss der Demokraten über die Grenzen aller Bundesländer und Parteien. Auch im Privaten leistet jeder Einzelne durch den Verzicht auf Kontakte, Veranstaltungen, Kunst, Kultur und Sport einen persönlichen Beitrag dazu, unsere Heimat gut durch diese schwierige Zeit zu bringen. Weil all dies für die überwältigende Mehrheit der Menschen im Freistaat selbstverständlich ist, dürfen wir uns aber auch trauen, einer lauten, unsolidarischen Minderheit die Mitwirkung an unseren gemeinsamen Bemühungen abzuverlangen. Denn in einer Demokratie hat niemand das Recht, seine Schere an dem Netz anzulegen, das uns alle dieser Tage trägt. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass unsere Gemeinschaft sich von uneinsichtigen Wirrköpfen auf der Nase herumtanzen lassen muss. Das gilt für die regelbrüchigen Demonstranten vergangenes Wochenende in Leipzig genauso wie für die Corona-Leugner in den Reihen der AfD.“