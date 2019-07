Mehring: Gymnasium Wertingen wird Inklusionsschule

Das Gymnasium Wertingen hatte sich gemeinsam mit hunderten anderen Schulen in Bayern dafür beworben, Inklusionsschule zu werden. Schülerinnen und Schüler mit gymnasialer Eignung und sonderpädagogischem Förderbedarf werden dabei im Unterricht zielgerichtet unterstützt. Dr. Fabian Mehring war selbst 2008 Abiturient in Wertingen und erinnert sich mit großer Freude an das familiäre Umfeld dieses Landgymnasiums: „Der Charme, das soziale Umfeld unseres Gymnasiums Wertingen, das Kollegium, das Engagement der Schülerinnen und Schüler sowie der Schulverein bieten ein perfektes Umfeld für Inklusion. Das Konzept aus Wertingen hat im Kultusministerium überzeugt. Das macht mich sehr stolz!“Somit erhalte das Gymnasium Wertingen neben dem Siegel der MINT-freundlichen Schule und der Auszeichnung Courage-Schule (Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage) ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, das dem Schulstandort Wertingen und unserer gemeinsamen Heimatregion gut tun werde, so Mehring.