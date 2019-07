FREIE WÄHLER planen Qualitätsoffensive für Kindergärten

Die Abschaffung der KITA-Beiträge gehört zu den größten Erfolgen der FREIEN WÄHLER aus den Koalitionsverhandlungen im letzten Herbst. „Wir wollen eine Familienkoalition sein und die Betreuung und Ausbildung unserer Kleinsten an die Spitze der politischen Agenda heben“, sagt Heimatabgeordneter Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion.Nach der politischen Sommerpause will die FW-Landtagsfraktion nun nachlegen und weiterführende Verbesserungen bei der Kinderbetreuung auf den Weg bringen. „Die Kostenfreiheit des Betreuungsangebotes war ein wichtiger und richtiger Schritt. Das zeigt sich nicht zuletzt am merklichen Anstieg der Buchungszahlen. Nun dürfen wir unsere Erzieherinnen und die bayerischen Kommunen aber nicht im Regen stehen lassen und müssen auch im Bereich der Betreuungsschlüssel sowie bei der Qualität und der Finanzierung von Personal und Gebäuden nachbessern“, findet Mehring. Geht es nach Mehring, soll hierzu nach der politischen Sommerpause ein ganzes Antragspaket auf den Weg gebracht werden.„Um hierbei die richtigen Weichen zu stellen, müssen wir das Ohr an der täglichen Praxis der Erzieherinnen und unserer Bürgermeister haben, um zu wissen wo der Schuh drückt“, findet Mehring. Deshalb hat er gemeinsam mit seinem Parlamentskollegen Johann Häusler zuletzt zahlreiche Leiterinnen von Kindergärten aus der Region zu einem KITA-Gipfel in den Bayerischen Landtag eingeladen. Darüber hinaus besucht der Abgeordnete derzeit selbst diverse Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis, um sich mit den Erzieherinnen auszutauschen. Nach seinem Besuch in Diedorf war Dr. Mehring nun gemeinsam mit Bürgermeister Konrad Dobler in Gennach vor Ort.Im Dialog mit den Einrichtungsleiterinnen und Erzieherinnen wurden dabei unter Anderem Herausforderungen beim Betreuungsschlüssel, der Inklusion sowie aufgrund des Fachkräftemangels identifiziert, die Mehring in seine Bemühungen im Landtag einfließen lassen will. Bürgermeister Dobler nutzte die Gelegenheit, um sich beim Abgeordneten für die auskömmliche Unterstützung des Freistaats bei Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen zu bedanken.