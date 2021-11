Erstmals seit Corona: Dr. Mehring empfängt Gäste aus der Heimat im Landtag

Eigentlich wären die Mitglieder der FREIEN WÄHLER aus Oberottmarshausen bereits vor eineinhalb Jahren gemeinsam die Reise nach München angetreten – doch dann kam Corona, weshalb der Landtag sein beliebtes Besucherprogramm bis auf Weiteres aussetzen musste. Zum Trost versprach Dr. Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Landtag, seinen Parteifreunden schon damals: „Sobald wieder Gäste ins Maximilianeum dürfen, werdet ihr die Ersten sein, die ich nach München einlade.“Gesagt, getan und versprochen gehalten: Nachdem das Parlament – wenn auch unter strengen Auflagen – seine Pforten für Geimpfte und Genesene Besucher wieder geöffnet hat, durften sich die Mitglieder des FW-Ortsverbandes aus Oberottmarshausen nun endlich auf den Weg in den Landtag machen. Nach einem kurzweiligen und unterhaltsamen Informationsfilm über den Bayerischen Landtag und das Maximilianeum, verfolgten Mehrings Gäste im Steinernen Saal die laufende Plenardebatte live. In der anschließenden Gesprächsrunde mit ihrem Heimatabgeordneten tauschten sich die Besucher mit dem parlamentarischen Geschäftsführer insbesondere über die aktuelle Coronalage sowie den öffentlichen Nahverkehr in der Region aus. Danach lud der FW-Spitzenpolitiker seine Gäste zu einem gemeinsamen Mittagessen in die hauseigene Gastronomie des Parlamentes ein.„Den Menschen aus meiner Heimat, für die ich täglich arbeite, einen Blick hinter die Kulissen der Landespolitik eröffnen zu dürfen, bleibt für mich ein Highlight meines Jobs. Ich freue mich riesig, endlich wieder Gäste in München empfangen zu dürfen. Angesichts der neuerlichen Eskalation von Corona mache ich mir aber Sorgen, dass schon bald ein neuer Besucherstopp verhängt werden muss. Verhindern können wir das nur, wenn alle impffähigen Erwachsenen sich immunisieren lassen. Also: Bitte ersparen Sie uns allen einen weiteren Lockdown – lassen Sie sich bitte impfen!“, nutze Mehring die Gelegenheit für eine Immunisierung gegen das Coronavirus zu werben.