﻿Dr. Mehring: Über 1,2 Mio. Euro fließen nach Untermeitingen

Im Rahmen des Landesprogramms zur Förderung von Sportstätten stehen 25 bayerischen Städten und Gemeinden über 19 Mio. Euro zur Verfügung.Dr. Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Regierungs-fraktion im Bayerischen Landtag, freut sich dabei sehr über den Zuschuss für den Ausbau der Sporthalle in Untermeitingen. „Mit über 1,2 Mio. Euro wird Untermeitingen im Rahmen des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten unterstützt“, so Mehring. „Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig die örtlichen Sportstätten für alle Altersgruppen sind, denn von jung bis jung geblieben vermissen alle die regelmäßigen sportlichen Betätigungen“, zieht Mehring Bilanz. „Die Förderung der Sportstätten ist nun umso relevanter, um auch in Zukunft gesundheitliche Aktivitäten in regionaler Nähe anbieten zu können. Der Investitionspakt leistet hierzu einen großen Beitrag und es freut mich ganz besonders, dass Untermeitingen hiervon profitiert.“