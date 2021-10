Dr. Mehring sieht beste Zukunftschancen für die SGL

Auf Einladung von Dr. Fabian Mehring, dem Parlamentarischen Geschäftsführer der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag, besuchte Bayerns Wirtschaftsstaatsekretär Roland Weigert das Meitinger Unternehmen SGL Carbon. Dabei ging es unter anderem um den Transformationsprozess der bayerischen Wirtschaft und die hiermit verbundenen Zukunftschancen für eines der größten Unternehmen der Region.„Obwohl ich regelmäßig vor Ort bin, beeindruckt mich die Bandbreite an Zukunftsthemen, mit der die Standortleitung jeweils aufwartet, stets aufs Neue“, so Mehring. Besonders bemerkenswert findet der Landtagsabgeordnete dabei die Dynamik der vielen verschiedenen Märkte, denen sich das Unternehmen täglich stellt.Das Unternehmen hatte mit Verlusten und Stellenabbau zu kämpfen. Daher freut es nun umso mehr, dass die SGL Carbon nun wieder Umsatzzuwachs zu verbuchen hat und die befürchteten Corona-Einbußen ausblieben. Standortleiter Dr. Markus Partik sieht das Unternehmen in Meitingen auf „dem Weg der Besserung“. Zu Beginn des Jahres stand der Abbau von 160 Stellen an, diese seien weitgehend sozialverträglich abgeschlossen. Doch Lieferengpässe, vor allem bei Holz und Verpackungsmaterial, machen der Firma derzeit – wie beinahe der gesamten Industrie – zu schaffen.Beim gemeinsamen Austausch mit Standortleitung und Konzernforschung wurden den Spitzenpolitikern ein Ausblick in die Zukunft des Unternehmens gegeben. „Mit der Entwicklung von Komponenten für Brennstoffzellen hat das Unternehmen einen weiteren Zukunftsmarkt im Blick“, freut sich Landtagsabgeordneter Mehring. „Auch der Bau eines neuen High-Tech-Ofen zur Produktion von Weichfilzen für sämtliche Bereiche der Hochtemperaturtechnik, für stationäre Batterien und Reibbeläge für die Automobilindustrie wird zu einer guten Zukunft für den bayerischen Standort in Meitingen beitragen. Diese und weitere Investitionen und Entwicklungsfelder haben wir uns heute erklären lassen und freuen uns auf die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des Unternehmens als Innovator und wichtiger Wirtschaftsstandort im Herzen des Metropolregion Augsburg“, so Parlamentarischer Geschäftsführer Dr. Mehring.Auch Staatssekretär Weigert zeigte sich begeistert von den Visionen der Forschungsabteilung. „Unter anderem haben wir uns die Herstellung sogenannter Bipolarplatten aus Graphit zum Einsatz im Innersten der Brennstoffzelle genauer angesehen. Die Entwicklungen solch neuer Technologien und die Chancen und Herausforderungen der bayerischen Unternehmen auf dem Weg der Forschung, Entwicklung und Vermarktung im Detail zu verstehen, ist für mich eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir die Unternehmen auch von politischer Seite optimal begleiten können. Vielen herzlichen Dank daher an die SGL Carbon für die heutigen Einblicke.“