Dr. Mehring: „Markus Müller ist ,Mann der Wirtschaft‘!

Über hohen Besuch aus dem Bayerischen Landtag und dem Europäischen Parlament freute sich die Führungsspitze des Buttenwiesener Mittelständlers Romakowski. Mit der Allgäuer Europaabgeordneten Ulrike Müller und dem Landtagsabgeordneten Dr. Fabian Mehring, der Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Münchner Landtag, waren gleich zwei FW-Spitzenpolitiker zum Dämmspezialisten im Zusamtal gekommen. Anlass des Unternehmensbesuchs war der Wahlkampf von FW-Landratskandidat Markus Müller, der bei den Wahlen am 15. Mai die Nachfolge von Dillingens Landrat Leo Schrell antreten will und beide Parlamentarier eingeladen hat.Empfangen wurden die FW-Politiker von Vertriebsleiter Matthias Lang und Geschäftsführer Dieter Romakowski. Beide nutzten die Gelegenheit nicht nur dafür, ihren Gästen die Geschichte und Produktpalette ihres Unternehmens zu erläutern. Im Rahmen einer ausgedehnten Betriebsführung skizzierten sie den Parlamentariern auch die Herausforderungen, welche Coronapandemie, abreißende Lieferketten und überbordende Bürokratie für ihre Geschäftstätigkeit bedeuten. Mehring, der dem Buttenwiesener Unternehmen dafür im letzten Jahr die Türen zu Bayerns Staatsregierung geöffnet hatte, bedankte sich im Zuge dessen bei der Roma-Spitze für deren Bereitschaft, mit ihrer Kompetenz im Bereich der Kühltechnik zum Transport von Impfstoffen während der Coronakrise beizutragen.„Roma ist ein echter ,Hidden-Champion‘ unserer Heimat und zeigt eindrucksvoll, wie man bei uns im ländlichen Raum Zuhause sein und von dort aus internationalen Erfolg haben kann“, zeigte sich Landratskandidat Müller begeistert von Unternehmenskultur und Tatendrang des Unternehmens, dessen 270 Mitarbeiter sämtliche Roma-Produkte für den gesamten Weltmarkt im Zusamtal produzieren. Europaparlamentarierin Ulrike Müller sagte Romakowski ihre persönliche Unterstützung zu, wann immer Bayerns Mittelstand mit europäischen Vorgaben zu kämpfen hätte.Wie wichtig ein derart kurzer Draht zur regionalen Wirtschaft für Dillingens neuen Landrat sein wird, betonte am Rande der Veranstaltung der Landtagsabgeordnete Dr. Mehring: „Markus Müller ist ein Mann der Wirtschaft, der die Anliegen des Mittelstands in unserer Heimat aus seiner Westentasche kennt. Das beweist er täglich in seinem Beruf als Geschäftsführer und das merkt man sofort, wenn er mit Unternehmern und deren Mitarbeitern spricht. Diese Kompetenzen werden ihm als Landrat helfen, die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung der Region weiter voranzutreiben“, ist sich Mehring sicher.