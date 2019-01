Dr. Fabian Mehring war Gastgeber für 600 Gäste im Landtag

Besonders freute es ihn, dass er so viele Gäste der Heimatstimmkreise aus den unterschiedlichsten Ehrenämtern und Engagements begrüßen durfte. Zahllose Aktive aus Sportvereinen, aus der Kommunalpolitik, Bürgerinitiativen und der Jagdgenossenschaften waren ebenso stark vertreten wie Wirtschaftsförderer der Metropolregion Augsburg. Mit Max Aicher war nicht nur einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region zu Gast, sondern auch der Chef der größten Familienstiftung in Bayern. Mit Alexander Gundling und Prof. Dr. Hubert Jäger folgten zwei Freunde und Förderer unserer gemeinsamen, hochtechnologischen Wirtschaftsregion der Einladung.„Nah bei den Aktiven unserer gemeinsamen Heimat zu sein war und ist mein Ziel als Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Ihre Anliegen sind mein Antrieb für meine Arbeit hier in München“, so Dr. Mehring zu seinen Gästen.