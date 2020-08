Burgwalden: Golfclub Augsburg nimmt Abstand von seinen umstrittenen Plänen!

„Ich freue mich sehr über die Entscheidung des Golfclub Augsburg, von sich aus auf das umstrittene Projekt zu verzichten. Davon profitieren nicht einzig der Naturschutz und die Anwohner, sodass der Dorffrieden in Burgwalden wiederhergestellt werden kann. Auch der Golfclub selbst spart sich und den Behörden teure Gutachten, die am Ende vermutlich zu unwirtschaftlichen Auflagen geführt hätten. Der Abbruch des Projekts ist daher gleichermaßen eine gute Nachricht für Naturschützer, Anwohner und Golfer“, so Dr. Fabian Mehring, der sich anlässlich der Behandlung einer Petition im Bayerischen Landtag zuletzt ein persönliches Bild vor Ort gemacht hat.