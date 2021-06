Blickpunkt B@yern – Einladung zum Online-Event der FREIE WÄHLER-Fraktion

MdL Dr. Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion

Indra Baier-Müller, Landrätin des Landkreises Oberallgäu

Josephine Ballon, Head of Legal, HateAid

Verleumdung, Bedrohung und Beleidigung: Das Internet bietet in vielerlei Hinsicht einen Nährboden für Hassnachrichten sowie für rassistische, sexistische und antisemitische Anfeindungen. Doch immer häufiger bleibt es nicht allein bei verbalen Attacken. Digitale Hasskriminalität endet nicht am Internetrouter, sondern wird für viele engagierte Menschen in der realen Welt zu einer unerträglichen Belastung.„Während der Corona-Pandemie hat sich ein Gutteil der öffentlichen Meinungsbildung in den digitalen Raum verlagert. Anders als am Stammtisch oder auf dem Sportplatz wird dort oft anonym und ohne ein soziales Korrektiv argumentiert. Zeitgleich streuen politische Rattenfänger ihr Gift aus, indem sie gezielt gegen das politische Establishment hetzen und konzertierte Desinformation betreiben. Von solchen verbalen Entgleisungen waren zuletzt vor allem auch Personen betroffen, die in besonderem Maße in der Öffentlichkeit stehen und Verantwortung für unser Land und seine Menschen tragen“, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion Dr. Fabian Mehring.Die Folge: Schon ein Fünftel der Bürgermeister hätte aus Sorge um die eigene Sicherheit oder die der Familie über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht. „Auch wenn wir die Lauten nicht mit den Vielen verwechseln dürfen, ist dies eine alarmierende Diagnose für unsere Demokratie und ihre Diskussionskultur. Schließlich enden Rechtsstaat und Meinungsfreiheit nicht vor der Tastatur, weshalb wir es nicht akzeptieren können, wenn im Internet an den Grundpfeilern unseres politischen Systems gegraben wird. Stattdessen bedarf es verlässlicher Mechanismen, welche die Einhaltung unserer Regeln auch auf neuen Kommunikationswegen verlässlich sicherstellen“, so Mehring.Am Freitagabend fragen wir deshalb: Wie groß ist der Online-Hass in Deutschland wirklich? Wen trifft er am stärksten und wie sollten sich Opfer von Hate Speech verhalten? Und wie kann grundsätzlich wieder mehr Achtung und Respekt in die Online-Kommunikation einziehen?Darüber diskutieren am 4. Juni:Moderiert wird die Veranstaltung von Philipp Bächstädt, Moderator und Journalist.Die Diskussion findet vollständig online statt und ist kostenfrei zugänglich. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer können mit ihren persönlichen Fragen den Verlauf der Diskussion mitgestalten.Wir laden Sie herzlich ein:Unter nachfolgenden Links gelangen Sie direkt zur Veranstaltung:• Streaming-Plattform: https://is.gd/FW_Livestream • YouTube: https://youtu.be/PBkdXxuH-u0 • Facebook: https://bit.ly/3yMzjEJ • Eigener Webseite: www.fw-landtag.de