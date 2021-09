Bayern und Tschechien sind Brückenbauer für Europa!

Bad Windsheim. Im Jahr 2004 ist Tschechien der Europäischen Union beigetreten. Seitdem haben sich auch die bayerisch-tschechischen Beziehungen durchweg positiv entwickelt. Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion hat sich daher am Donnerstag bei ihrer Herbstklausur in Bad Windsheim für eine tiefgreifende Weiterentwicklung der Verbindung beider Länder ausgesprochen. „Der stetige Dialog ist nicht nur von unschätzbarer Bedeutung für eine gemeinsame Kultur- und Wirtschaftsregion im Herzen Europas. Eine intensive Partnerschaft kann angesichts der aktuellen Herausforderungen eine wichtige Schlüsselrolle spielen und beide Länder zu Brückenbauern für die europäische Idee werden lassen“, erklärt Tobias Gotthardt, europapolitischer Fraktionssprecher und Vorsitzender des Europaausschusses.Gleichzeitig gebe es noch viel ungenutztes Potenzial, um die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Beziehungen weiter zu vertiefen. Insbesondere die Corona-Pandemie habe das Verhältnis zwischen Bayern und Tschechien stark belastet. „Nun gilt es das freundschaftliche Verhältnis zu unseren Nachbarn rasch zu intensivieren und alte Netzwerke mit Städtepartnerschaften, Jugendaustauschen, ökonomischen Leuchtturmprojekten und neuen Kooperationen wiederzubeleben“, so Gotthardt weiter. Dafür sollen nach Idee der FREIE WÄHLER-Fraktion ein neues deutsch-tschechisches Zentrum im Europaschloss Lauf entstehen sowie bestehende Strukturen wie die bayerischen Euregios oder auch das Kulturzentrum Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im oberpfälzischen Schönsee dauerhaft gesichert werden.Gotthardt zufolge bestehen auch im Bildungsbereich große Chancen: „Berufliche Praktika für deutsche und tschechische Auszubildende, Tschechisch als Schulfach, die Intensivierung von Schüleraustauschen und bilinguale Kinderkrippen können eine gute Grundlage bilden, um die Partnerschaft weiter zu festigen.“ Denn Europa brauche neue Brückenbauer. Die FREIE WÄHLER-Fraktion setze sich aus diesem Grund dafür ein, dass die Bayerische Staatsregierung diese Funktion gemeinsam mit dem Landtag übernimmt.Der Parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring ergänzt abschließend: „Knapp 25 Jahre nach der Deutsch-Tschechischen Erklärung ist die Zeit reif für einen konkreten Ausbau der Beziehungen beider Länder. Der Freistaat kann hier voranschreiten und mit einer Art bayerisch-tschechischem Elysee-Vertrag 2.0 die Grundlage für eine grenzübergreifende Kooperation im Herzen Europas schaffen.“ Dies werde auch Bayerns Rolle innerhalb der Europäischen Union gerecht.