Sommerfest im Kindergarten Ostendorf – eine Reise durch das Jahr

Das Sommerfest stand ganz unter dem Jahresmotto „Die vier Jahreszeiten“. Die Kinder waren kunterbunt verkleidet und führten zu jeder Jahreszeit ihre eigens einstudierte Choreographie auf. Dabei wurde jede Jahreszeit einzeln von den Kindern mit Versen und Tänzen eröffnet und spielerisch von ihrer schönsten Seite dargestellt. Zu heiterer Musik flogen kleine Vögel, Schmetterlinge und Bienen durch den Garten; blühten bunte Blümchen in der Sonne auf; krabbelten Raupen und Schnecken durch das Gras; versteckten sich Igel im Laub und hüpften Schneeflöckchen durch die Luft. Alle Anwesenden waren sichtlich begeistert und applaudierten immer wieder kräftig.Nach dem großen Auftritt der Kinder gab es dann zur Belohnung eine magische Überraschung. In der Turnhalle wartete der Zauberer Magic Basti auf die Kindergartenkinder, der sie mit seinen Zaubertricks mächtig beeindruckte.Auch die große Tombola war ein Highlight für alle Kinder. Während des ganzen Festes wurde immer wieder fleißig gelost und tolle Preise entgegengenommen.Zum Abschluss des Festes gab es ein reichhaltiges Salatbuffet mit gegrillten Steaks und Bratwurstsemmeln, sodass alle Besucher den Tag noch gemütlich ausklingen lassen konnten.Ein großes Lob gilt dem Elternbeirat, den Erzieherinnen und allen fleißigen Helfern die diesen wunderschönen Tag, der sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird, für ihre Kinder organisiert haben.