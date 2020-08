Jugendversammlung des JBO Meitingen mit Neuwahlen

Die Kasse wurde seitens der Jugendleitung vorbildlich geführt, worauf diese einstimmig entlastet wurde. Nach der Entlastung konnten die beiden Jugendleiter und Jugendvertreter nun neu gewählt werden. So wurde für die 1. Jugendleitung erneut Simone Möckl gewählt, genau wie die 2. Jugendleitung, die weiterhin Christoph Roski übernimmt. Neu als 1. Jugendvertretung wurde Jacqueline Rager gewählt, André Riedel bleibt weiterhin 2. Jugendvertreter. Die vier Gewählten betonten, dass es schade sei seit März keine Aktivitäten mehr zusammen machen zu können, versprachen aber, alles Geplante nachzuholen, sobald das wieder möglich sei. Dazu zählen ein Paddelwochenende auf der Altmühl und ein Ausflug nach München mit dem Jugendorchester, ein Wochenende mit musikalischen Auftritten in Bodenmais für das Blasorchester und eine Stadtführung durch Augsburg zum Weltkulturerbe für die Erwachsenenbläserklasse. Simone Möckl überreichte der ehemaligen 1. Jugendvertreterin Eleonora Hartmann als Dankeschön für ihre Mitarbeit einen Blumenstock, der sie in ihrer neuen Heimat an das JBO erinnern soll.