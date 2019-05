Flohmarkterlös für Kindergarten in Sri Lanka

Das Kinderhilfswerksunter der Leitung von Elfriede Süß aus Erlingen und Mönch Sadu, momentan zu Gast, freuten sich über die Hilfsaktion des „Kindergarten Biberbach“ und eine Spendenübergabe von 390,00 € für die Kindergartenkinder in Sri Lanka.Kita-Leiterinund die stellv. Leiterinübergaben das mit Blüten geschmückte Kuvert. Die ehemalige Leiterindie das Kinderhilfsprojekt schon vormals unterstützt hat und Elfriede Süß freuen sich, dass viele Anregungen aus der Kita in Biberbach, im Alltag des Kindergarten in Sri Lanka, Einzug gefunden haben. Die Kinder wollten wissen wie sich die singalesische Sprache anhört. Mönch Sadu brachte einen kleinen Ausschnitt und die Kinder staunten sichtlich.Zum Abschied zeigten die Kinder mit Brigitte Kessinger an der Gitarre einen kleinen süßen Tanz. Kinder sind auf der ganzen Welt einmalige Geschöpfe und sind gerne fröhlich.