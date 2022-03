Erneuter Bücherflohmarkt bei der Kolpingsfamilie Meitingen e.V.

In der Vorbereitung wurden am Freitag neue Bücherspenden angenommen und sortiert und am Samstag fand dann der Aufbau der Büchertische im gesamten Pfarrheim statt. 20 Helfer um die Organisatoren Josef Fendl und Christian Sibenhorn waren an diesen 3 Tagen im Einsatz. Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle Beteiligten. Ohne Euren Einsatz wäre diese Veranstaltung nicht möglich.Großer Dank gilt natürlich auch unseren Besuchern, welche unsere Veranstaltung mit offenen Herzen angenommen haben.Gerne erhalten wir dieses Bücherangebot gegen Spende aufrecht und planen deshalb für den Herbst 2022 einen erneuten Bücherflohmarkt. Bücher können doch mehrfach gelesen werden und mit dieser Aktion ist Lesen für alle erschwinglich.Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf nette Begegnungen.