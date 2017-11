Engerlmarkt startet mit Feuershow

Seit Wochen laufen in Thierhaupten die Vorbereitungen auf den großen Engerlmarkt, wo sich die erwartungsfrohen Besucher zu recht wieder auf ein buntes Rahmenprogramm und 80 Aussteller und Hobbykünstlern freuen dürfen. Die 13. Auflage in ununterbrochener Folge wird durch Bürgermeister Anton Brugger am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr eröffnet. Dabei spielen wieder Musikanten des heimischen Musikvereins auf und der Nikolaus wird auch mit von der Partie sein. Nach dem traditionellen „Engerlgruaß“, der markttäglich um 18 Uhr aus den Fenstern des Konventgebäudes von fünf Frauen aufgeführt wird, gibt es in diesem Jahr um 18.30 Uhr eine große spektakuläre Feuershow.Bekannt und beliebt bei alljährlich tausenden Besuchern ist der Markt wegen seiner besonderen Atmosphäre und der Tatsache, dass im Klosterinnenhof und den verschiedensten Gebäudeteilen im Inneren immer mehr geboten ist, als Essen und Trinken. Kanadische Feuer, bunte Lichterketten und Feuerschalen an fast allen Ecken sorgen für eine heimelige Stimmung, die den Engerlmarkt bei fünf von sechs Online-Abstimmungen der Augsburger Allgemeinen Zeitung zum „Schönsten Weihnachtsmarkt der Region“ gekürt haben.Neben einem Kinderprogramm mit Strohhüpfburg, Märchenzelt, Kerzenziehen, täglich mehrmalige Aufführungen eines Marionettentheaters oder Stockbrotbacken am offenen Lagerfeuer freuen sich Klein und Groß ein jedes Jahr auf das interessante Lagerleben der Landsknechte, die auch dieses Mal wieder ihre teils prächtigen Zelte aufbauen werden.Nicht weg zu denken vom En-gerlmarkt ist auch das Engagement des „Freundeskreises Kloster Thierhaupten e. V.“. Nicht nur für den „Engerlgruaß“ zeichnet sich der Verein verantwortlich, sondern auch für gewohnt prächtige Krippen-Schauen. In diesem Jahr werden unter dem Motto „Ein Kind ist uns geboren“ Krippen aus Europa und Lateinamerika im früheren Refektorium im Inneren des Klosters dem Publikum gezeigt. Liebevoll gestaltete Szenerien in besinnlicher Atmosphäre laden dabei zum Verweilen und Einstimmen auf die Weihnachtszeit ein.Info:Der 13. Engerlmarkt in Thierhaupten hat wie folgt geöffnet:Samstag, 2. und 9. Dezember von 15 – 21 Uhr und Sonntag, 3. und 10. Dezember von 12 bis 20 Uhr.