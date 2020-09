Die Musikräuber der SGL haben wieder mit dem Unterricht begonnen.

Die Gruppen wurden verkleinert und die Instrumente werden nach jeder Benutzung desinfiziert. So steht dem Musikspaß nichts im Wege.Mit viele Begeisterung spielen die kleinen Musikräuber auf den Xylophonen oder den Percussion-Instrumenten. Mit Spannung freuen sie sich auf das Zaubermännchen, dass viele verschiedene Dinge aus seinem geheimnisvollen Sack zaubert. Gemeinsam wird überlegt, welcher Notenwert zu welchem Ding passt. Wie oft klatscht man bei Katze? Wie oft bei Hund oder bei Elefant? Und wie kann man das in der geheimen Notenzaubersprache zu Papier bringen? Gar nicht so einfach :)Nächste Woche dürfen sich die Kinder auf den kleinen Igel Schnuffi freuen, der sie zu einer tollen, herbstlichen Klanggeschichte einlädt.