Ein wichtiger Schritt in Richtung Berufsorientierung

So war der Berufsinfotag (BIT) an der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule in Meitingen

Nicht nur der Andrang, auch das Interesse war groß am 10. März in der Turnhalle der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule in Meitingen. Fast 40 Firmen stellten sich an diesem Donnerstag den 9.-Klässlern der Realschule Meitingen, insgesamt 160 Schülerinnen und Schülern, vor, womit diesen eine bunte Mischung an Firmen und Ausbildungsberufen geboten wurde. Mit dabei waren unter anderem Unternehmen wie MVV, buttinette, MAN oder Heinrich Schmid.Trotz des großen Andrangs lief der Berufsinfotag natürlich ganz corona-konform mit Masken, 3G-Regelung und sogar moderner Lüftungsanlage ab. Zu stören schien das aber niemanden: Bei den insgesamt 38 Firmen war die Freude groß, endlich wieder nach den dringend benötigten Azubis suchen und mit den Jugendlichen in Kontakt treten zu können. Andrea Stoll von der Firma seele, dem Technologieführer im Fassadenbau aus Gersthofen, sieht Corona als verstärkenden Faktor für den Ausbildungsmangel: „2021 war eine besondere Situation, denn wegen Corona haben sich deutlich weniger junge Menschen für eine Ausbildung entschieden.“ Ein Grund dafür ist das Ausbleiben von Berufsorientierungsveranstaltungen wie die an der Realschule Meitingen. „Deshalb freuen wir uns, dieses Jahr endlich wieder einen Berufsinfotag anbieten zu können, nachdem er 2021 coronabedingt leider entfallen musste“, so Realschuldirektor Michael Kühn.38 Firmen konnte Organisatorin des BIT und Lehrerin der Realschule Meitingen Katharina Mokry für den Berufsinfotag gewinnen. Die Firmen stellten sich an diesem Tag den potenziellen Azubis auf der Berufsinfomesse vor und lockten mit den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen an ihre Stände: Ob eine Ausbildung als Fluggerätmechaniker/-in, Industriekaufmann/-frau, Kinderpfleger/-in, Fremdsprachenkorrespondent/-in, Physiotherapeut/-in oder Koch/Köchin: Hier war für jeden Schüler und jede Schülerin etwas dabei. Auch weiterführende Schulen, wie die FOS Neusäß, die Montessori-FOS, die Berufsfachschule pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) oder das Städtische Berufsschulzentrum für soziale Berufe allgemeine Schulen, aber auch das Gymnasium Wertingen zeigten auf, welche Möglichkeiten weiterführende Schulen nach der Mittleren Reife bieten können.Neben der Berufsinfomesse in der Turnhalle, bei der die Schülerinnen und Schülerin mit den Unternehmen direkt ins Gespräch kommen und erste Kontakte knüpfen konnten, informierten die beteiligten Unternehmen darüber hinaus in 45-minütigen Vorträgen über die angebotenen Ausbildungsberufe sowie über ihre Voraussetzungen und Anforderungen, die sie an potenzielle Auszubildende stellen. Je fünf Vorträge, die sie besonders interessierte, durften sich die Schülerinnen und Schüler anhören. Somit machte die Realschule Meitingen mit ihrem Berufsinfotag wieder einmal einen wichtigen Schritt in Richtung Berufsorientierung für ihre Schülerinnen und Schüler möglich.