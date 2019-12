Die Dezember-Ausgabe des „meitingers“ hier kostenlos lesen und herunterladen!

Aktuelle Ausgabe: 5. DezemberNächste Ausgabe: 1. FebruarIhr könnt hier und jetzt den „meitinger“ online lesen und herunterladen.Zudem werden alle Meitinger Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Regionalmagazins „meitinger“ beliefert. Darüber hinaus ist der „meitinger“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Unsere Highlight-Themen der Dezember-Ausgabe im Überblick:Meitinger Delegation feiert mit englischen FreundenAbschlussfahrt der Klassen 9b, 9c und 9dM nach BerlinDie besten Plätzchenrezepte für das WeihnachtsfestWeihnachtliche Feste in Meitingen und UmgebungWie gefällt euch die aktuelle Ausgabe? Sagt uns eure Meinung als Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.meitingen@mh-bayern.de!