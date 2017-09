TSV Godshorn: D-Juniorinnen voll auf Kurs

Langenhagen : TSV GODSHORN |

Godshornerinnen steuern die Playoffs an

In der letzten Saison als E-Juniorinnen erfolgsgekrönt, sind die Godshornerinnen nun im Neuland D-Jugend angekommen. Als jüngerer Jahrgang mit einzelnen Spielerinnen, die noch bei den E-Juniorinnen antreten könnten, müssen sie sich auch gegen ältere Mädchen durchsetzen. Ziel ist ein Platz an der Tabellenspitze, um in einer Playoff-Runde um die Meisterschaft spielen zu können.Die Godshornerinnen starteten gegen den TuS Seelze mit einem 9:0 Auftaktsieg. Das zweite Punktspiel gegen die erfahrenen Spielerinnen der SG Hannover 74 verloren sie 2:3. Die Bückeburgerinnen schickte man hingegen nach großer kämpferischer Mannschaftsleistung mit einem 2:1 Sieg nach Hause. Letzten Samstag fuhren die TSVlerinnen in den Landkreis Schaumburg zur JSG Lindhorst/Lüdersfeld/Wiedensahl. Hier zeigten die TSVlerinnen eine souveräne Leistung und gewannen 7:1.Nach vier Meisterschaftsspielen zieht Trainer Björn Wiekenberg eine Zwischenbilanz: "Mit drei Siegen aus vier Spielen bin ich insgesamt sehr zufrieden. Lediglich die Verwertung der Torchancen über alle Spiele hinweg ist unzureichend. Wir lassen da einfach zu viel liegen."Die Godshornerinnen stehen damit auf dem zweiten Tabellenplatz und haben sehr gute Chancen die Playoffs zu erreichen. Drei Punkte aus den nächsten Partien gegen die PSV GW Hildesheim und Eintracht Hannover dürften hierfür reichen.