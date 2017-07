Sommerferien in Langenhagen, der MTV bot Fußball und Tennis an.

Der MTV Engelbostel-Schulenburg bot auch dieses Jahr wieder Aktivitäten mit den Sportarten Fußball und Tennis an. Je zwei Tage konnten Langenhagener Kinder zwischen 6 -12 Jahren, Anfänger oder Fortgeschrittene, die genannten Disziplinen kennen lernen. „Im Basistraining Fußball lernten die Kinder Ballführung, Torschuss, Passen, Spielübersicht und verschiedene Spielsituationen einzuschätzen“, erklärte Fußballtrainer Wolfgang Laas. Im Tennis wurden die Grundschläge wie Vorhand, Rückhand und sonstige Schlagtechnik geübt, ließ Tennislehrerein Regina Reimers-Schlichte wissen. Und zum Schluss gibt es immer tolle Matches, in denen das Geübte ausprobiert werden kann, ergänzen die Trainer. Natürlich wird das ganze durch einen Aufwärm- und Fitness Parcours ergänzt und die Methodik der Sportarten in Theorie und Praxis erläutert.Neben Vereinsmitgliedern sind auch externe Kinder und Jugendliche mit von der Partie. „Ein schöner Nebeneffekt ist dabei, dass wir durch die Aktionen neue Vereinsmitglieder gewinnen können, wenn den Kindern die Sportarten zusagen“, freut sich Vorstandsmitglied Regina Reimers-Schlichte.