Neues E-Lastenrad hilft dem RSB-Team bei seinen Aufgaben und schont die Umwelt Sport hilft mit beim Klimaschutz

Umsteigen? Ja und zwar genau: jetzt! Gemeint ist das neue E-Lastenrad, das sich der Regionssportbund (RSB) Hannover e.V. mit freundlicher Unterstützung mehrerer Partner zulegen konnte.

„Tatsächlich kann der Transport gerade bei (Sport-)Events gegenüber dem normalen Fahrrad oder dem Auto optimiert werden. Der Gebrauch ist einfach flexibler und auch schneller als mit motorisierten Vehikeln im Straßenverkehr, er trägt zum Klimaschutz bei, weil die Umwelt nicht unnötig belastet wird und quasi nebenbei trainieren die Fahrenden ihre Kondition und können dabei Frischluft tanken. Diese Argumente haben den RSB und die genannten Förderer überzeugt. – So wurde am Ende ein ökologischer Sportschuh draus und wir leisten auf diese Weise unseren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz!“

„Der RSB Hannover ist für uns ein wichtiger Kooperationspartner, der mit seinen innovativen Ideen immer wieder ein Vorbild in der Sportförderung in der Region Hannover ist. Das hier geförderte Lastenrad steht hierfür beispielhaft.“

„Nachhaltigkeit ist für uns als Sparkasse Hannover ein wichtiges Thema. Mit unserem Sparkassenbrief N+ haben wir die Möglichkeit vor allem nachhaltig bewusste Projekte hier in der Region zu fördern. Ich bin selbst aktive Fahrradfahrerin und freue mich sehr, wenn immer mehr Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Selbstständige oder Institutionen das Rad wählen. Tolle Sache! Übrigens: Unsere Kampagne „Stark:Machen" startet ab 27. September. Hier haben gemeinnützige Organisationen ebenfalls die Möglichkeit ein E-Lastenrad zu gewinnen. Weitere Infos folgen bald, z.B. auf Social Media oder unserer Homepage."

„Die Region Hannover hat in den vergangenen Jahren über 150 Lastenfahrräder gefördert. Das gemeinsamen Projekt mit der Sparkasse hat sehr gut funktioniert, wir konnten den Bedarf und die Einsatzmöglichkeiten von Lastenfahrrädern aufzeigen und haben im Straßenbild eine Veränderung initiiert. Das praktische Lastenrad mit einem Firmenbranding versehen, so wird das Nützliche zu einem guten Werbeträger - so wie es der Regionssportbund gemacht hat, haben auch schon einige andere unserer geförderten Lastenräder einen mehrfachen Nutzen erzielt. Das freut uns sehr!“

"Als größter Sportbund in Niedersachsen mit aktuell 666 Vereinen und nahezu 171.000 Mitgliedern gehen wir für unsere Vereine gerne mit positiven Beispielen voran. Mit der Anschaffung und dem Einsatz des Lastenrades in das tägliche Arbeitsaufkommen des RSB wollen wir den Weg zu einem möglichst ausgewogenen ökologischen Fußabdruck aufnehmen und unseren Vereinen umweltfreundliche Mobilität und Nachhaltigkeit, sowohl im Alltag als auch bei Veranstaltungen, aufzeigen und zur Nachahmung animieren."

Der Dank gilt hier vor allem der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung sowie der Sparkasse Hannover und der Region Hannover.Anna-Janina Niebuhr, Regionssportbund Hannover (Geschäftsführerin)Dass sie den Nachhaltigkeitsgedanken mit der Nutzung absolut befürworten und hinter der Idee des RSB stehen, zeigten die Förderer auch durch einen gemeinsamen Präsentationstermin am 17.09. an der Wirkungsstätte des RSB-Großevents, dem FrauenSportTag in Langenhagen, beim SportClub Langenhagen.Clemens Kurek, Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung (stellv. Geschäftsführer)Tanja Finke, Sparkasse Hannover (Unternehmenskommunikation)Martin Nebendahl, Region Hannover (Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement)Der Termin war nicht willkürlich geplant. Denn es handelte sich tatsächlich um die Einweihung des Lastenrads im Rahmen der Vorbereitungen auf den FrauenSportTag. Dieser fand einen Tag später (Samstag, 18.09.) von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem SCL-Gelände sowie mehreren Sportstätten rund um den Stadtpark statt. Und auch in diesem Jahr war die beliebte Veranstaltung stark nachgefragt. Nach nur drei Tagen waren 75% der 300 Plätzen vergeben. Und damit die Teilnehmerinnen die richtigen Wege zu ihren Schnupperkursen finden, schilderte das RSB-Team wie immer seit mehr als 15 Jahren die Fläche zwischen den genutzten Sportstätten im Stadtpark aus.Das RSB-Team freut sich sehr über diese Neuanschaffung, die den RSB-Fuhrpark aus kleinem und großem Transportauto damit absolut sinnvoll ergänzt. Beim RSB schlägt das Herz schon lange für die Umwelt und man ist stets dabei die Betriebsabläufe im Sinne der Nachhaltigkeit und Umweltschonung zu hinterfragen und wenn möglich diese auch entsprechend zu optimieren.Ulf Meldau, Regionssportbund Hannover (Vorsitzender)Dank der Unterstützung ist der größte Teil der Finanzierung des 5.800 Euro teuren Velos abgedeckt. Jetzt kann das Lastenrad ab sofort von den Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle und seinem Vorstand bei anfallenden Botengängen und Terminen genutzt werden.