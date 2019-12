Handball Grundschule Aktionstag“, mit MTV Übungsleitern.

Viele Kinder lernten schnell, den Ball gezielt zu werfen, ihn in Schlangenlinien zu prellen, über Hindernisse wie Kästen zu laufen und zu springen, zu balancieren und vieles mehr. Die Übungsleiter waren zur Stelle, um Anweisungen zu geben und zu korrigieren. Großen Spaß bereiteten den Schulkindern die Abschluss-Spiele. Jedes Team versuchte unter großem Jubel der Mitspieler möglichst viele Tore zu erzielen. Dafür hatte man Matten an die gegenüber liegenden Hallenwände gestellt, die es zu treffen galt. Als kleine Belohnung erhielt jeder Teilnehmer am Ende einen Handball-Spielpass mit dem Motto: „Du hast gezeigt, was du kannst, bleib am Ball!“Der AOK Handball-Grundschulaktionstag ist eine gemeinsame Aktion des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Handball-Landesverbände.Ziel des Grundschulaktionstags ist es, Kinder für Handball zu begeistern, Schulen mit Vereinen zusammenführen und Lehrkräften Hilfestellungen für den Handball-Unterricht zu geben.„Mit dieser Aktion soll den Kindern der Jahrgangsstufen eins bis vier die Freude am Handball und am lebenslangen Sporttreiben vermittelt werden“, so die Aussage des Verbandes. Die Umsetzung erfolgt durch die örtlichen Vereine.Wie bereits in den Vorjahren hatte der Niedersächsische Verband die Schulen wieder zur Teilnahme aufgerufen. Für die Gundschule Engelbostel fast schon eine Pflichtveranstaltung! Schließlich ist sie als „sportfreundliche Grundschule“ ausgewiesen worden. Mehrere dieser Aktionstage (früher Mädchen und Jungen getrennt) hat sie in Kooperation mit dem MTV Engelbostel-Schulenburg bereits mit Erfolg durchgeführt. Der MTV ist ebenfalls interessiert daran, Kinder für den Handballsport zu gewinnen. Trainiert für die Kinder wird 2x die Woche jeweils Dienstags, 17:00 Uhr - 18:30 Uhr und Sonntags, 10:00 Uhr - 11:30 Uhr.