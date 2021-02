Würziger Hummus aus Kichererbsen

250 g getrocknete Kichererbsen2 EL Sesampaste2 EL Sesamöl3 Knoblauchzehen3 EL Zitronensaft4 EL OlivenölSalzKreuzkümmelPaprikapulver edelsüßChilliflockenggf. etwas Wasserglatte Petersilie zur DekorationDie Kichererbsen in ein Sieb geben, gründlich abspülen und anschließend in einen großen Topf schütten. Die Hülsenfrüchte dort in reichlich Wasser für mindestens acht Stunden quellen lassen.Die Kichererbsen nach dem Quellen in einem Sieb abgießen und noch einmal gründlich abspülen. In reichlich Wasser für ca. zwei Stunden leicht köcheln lassen. Sind die Kichererbsen gar, das Kochwasser abgießen und die Hülsenfrüchte abkühlen lassen. Ein paar Kichererbsen für die Deko des Hummus zur Seite stellen.Knoblauch pellen und mit der Sesampaste, dem Sesam- und Olivenöl sowie dem Zitronensaft zu den Kichererbsen geben. Alles mit dem Stabmixer pürieren, bis eine sämige Masse entstanden ist. Gegebenenfalls etwas Wasser unterrühren. Mit Salz, Kreuzkümmel, Paprikapulver und Chilliflocken würzig abschmecken.Den Hummus in eine flache Schüssel füllen und die Masse in der Mitte mit einem Löffel etwas vertiefen. Etwas Olivenöl einfüllen. Den Rand des Hummus mit ganzen Kichererbsen und frischen Kräutern (z.B. glatter Petersilie) sowie ein paar Chilliflocken dekorieren.