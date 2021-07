Veganer Rührkuchen mit Blaubeeren

Endlich ist wieder Blaubeerzeit! Wir lieben die leckeren Früchtchen und freuen uns jedes Jahr riesig auf die Saison. Dann gibt es Blaubeeren als Kompott zu Kartoffelpuffern, einfach pur oder als Kuchen. Da wir immer öfter auf tierische Produkte verzichten, haben wir in diesem Jahr einen veganen Rührkuchen mit Blaubeeren gebacken. Der ist super saftig und schmeckt einfach phantastisch.

250 g Mehl100 g Zucker1/2 Päckchen Backpulver225 ml Mandelmilch ungesüßt75 g Apfelmus60 ml Öl35 g Agavendicksaft300 g Blaubeeren (ihr könnt auch 500 g verwenden)Mehl, Zucker und Backpulver in einer großen Schüssel mit einem Löffel verrühren. Mandelmilch, Apfelmus, Öl und Agavendicksaft dazu geben und alles mit dem Handmixer zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig gleichmäßig in eine mit Backpapier ausgelegten Springform streichen und abschließend die Blaubeeren darauf verteilen. Den Kuchen bei 180°C (Umluft) für ca. 30 Minuten backen.Mit einem Zahnstocher testen, ob der Kuchen durchgebacken ist. Wenn der fertige Blaubeerkuchen abgekühlt ist, könnt ihr ihn aus der Form lösen und vor dem Servieren mit etwas Puderzucker bestreuen. Wir haben ihn mit einem Klacks veganer Schlagcreme und frischen Blaubeeren genossen. Yummy!Wenn ihr den Kuchen noch fruchtiger genießen möchtet, könnt ihr auch 500 g Blaubeeren zum Backen verwenden. Bei uns waren vorher Naschkatzen an den Beeren - und so kamen nur 300 g der Früchtchen auf den Kuchen.Guten Appetit!