Kartoffelgratin mit Zucchini

In unserem Garten konnten wir die ersten Zucchini ernten. Gemeinsam mit Kartoffeln und würzigen Kräutern sind sie unter anderem in ein leckeres Gratin gewandert. Das ist super schnell zubereitet und schmeckt an etwas kühleren Sommertagen richtig gut. Da für dieses Gratin vegane Kochcreme verwendet wird, kommt es auch nicht ganz so wuchtig um die Ecke.



Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!



Welches Obst oder Gemüse wächst in eurem Garten oder auf dem Balkon?

5 Kartoffeln1 mittelgroßer Zucchino1 rote ZwiebelThymianSalzPfefferChilliflocken200 g Kochcreme veganPflanzenölKartoffeln schälen, waschen und in feine Scheiben hobeln. Die Kartoffelscheiben in etwas Pflanzenöl leicht anbraten. Zucchino waschen, längs halbieren und ebenfalls hobeln. Kartoffel- und Zucchinischeiben in eine Auflaufform schichten. Zwiebel pellen, in Ringe schneiden und in etwas Pflanzenöl glasig dünsten. Vegane Kochcreme angießen und mit Thymian, Salz, Pfeffer und den Chilliflocken würzig abschmecken. Die Masse gleichmäßig über die Kartoffel- und Zucchinischeiben gießen.Backofen auf 180° C vorheizen. Das Gemüse für ca. 35 bis 40 Minuten auf mittlerer Schiene in den Ofen schieben. Das Gratin ist fertig, wenn es leicht gebräunt ist und die Kartoffeln weich gegart sind. Mit einer Gabel könnt ihr das gut prüfen.Ein Foto des fertigen Gratins wird nachgereicht - der Appetit war einfach zu groß und alles zu schnell verputzt. ; )