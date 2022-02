Wenn es draußen stürmt und ungemütlich ist, schmeckt uns ein wärmender Eintopf besonders gut. Unser feuriges Kartoffelgulasch ist schnell zubereitet und schmeckt dabei auch noch super lecker. In den Topf kommen dabei ganz viel Paprika, Zwiebeln, Champignons und natürlich Kartoffeln. Für die passende Würze sorgen edelsüßes Paprikapulver, Chiliflocken und ein paar Tropfen Würzöl Rauchpaprika.



Kommt gut durch die stürmischen Tage und guten Appetit!

400 g Kartoffeln2 Zwiebeln3 Spitzpaprika5 Champignons1 EL Tomatenmark200 ml Gemüsebrühe1 Dose TomatenstückeSalzPfefferPaprikapulver edelsüßChiliflockenPflanzenölWürzöl Rauchpaprikavegane PflanzencremeZwiebeln pellen und würfeln. Kartoffeln schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebeln bei mittlerer Hitze in etwas Pflanzenöl glasig dünsten und anschließend die Kartoffelstücke dazu geben. Pilze putzen, in Scheiben schneiden und mit in den Topf geben. Tomatenmark mit anrösten und alles mit der Brühe ablöschen. Für ca. 10 Minuten köcheln lassen. Paprika längs halbieren und die Kerne entfernen. Die Paprika würfeln und mit den Tomaten in den Topf geben. Für weitere 15 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und den Chiliflocken abschmecken.Mit einem Klacks veganer Pflanzencreme und ein paar Tropfen Würzöl Rauchpaprika servieren.