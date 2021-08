Von Wetterfröschen und blühenden Stauden - kreuz und quer durch unseren Garten im August

Der August stand in diesem Jahr ganz im Zeichen unserer Teichfrösche. Fridolin, der mehrere Jahre alleine in unserem Miniteich wohnte und im letzten Jahr eine Partnerin fand, verabschiedete sich im Frühsommer leider. Doch er ging nicht, ohne für Nachwuchs bei uns gesorgt zu haben. Acht kleine Minifrösche hüpfen nun munter durch unseren Garten, sonnen sich am Teichrand und zeigen uns das Wetter an. Klettern sie auf dem Stock aus dem Wasser, scheint kurz darauf die Sonne, bleiben sie zwischen den Wasserpflanzen verborgen, fängt es sicher bald an zu regnen. Und Regen gab es im August reichlich.

Dem Garten tat der Regen gut. Die Staudenbeete entwickelten sich prächtig. Montbretien, Herbstanemonen und Sonnenhüte setzen farbige Akzente und locken zahlreiche Insekten an. Wahre Insektenmagneten sind auch der Wasserdost und die Kanadischen Goldruten. Verschiedene Wildbienen und Fliegen sind hier anzutreffen. Nur Wespen machen sich in diesem Jahr rar. Dafür flattern wieder Nacht- und Tagfalter durch unseren Garten. Die Blüten der Nachtkerzen und Schmetterlingsflieder ziehen sie magisch an. Am schönsten und üppigsten blüht dabei unser ältester Strauch, den wir eigentlich schon abgeschrieben hatten. Er schien den harten Winter nicht überstanden zu haben und wurde von uns auf Stock gesetzt. Nachdem er auch Wochen später keine Spuren von frischem Austrieb zeigte, besorgten wir bei unserem Lieblingsgärtner einen neuen Schmetterlingsflieder der Sorte Buddleja alternifolia. Das schien bei unserem alten Strauch noch einmal alle Lebensgeister zu wecken - er trieb tatsächlich doch noch aus und blüht nun besonders schön. Einen Platz für den Wasserfall-Schmetterlingsflieder (Buddleja alternifolia) haben wir aber auch noch gefunden. Diese Sorte hat ihren Namen von der Form der violetten Blüten, die wie ein fließender Wasserfall wachsen. Sie ist besonders frosthart und wächst schnell. Wir sind gespannt, wie sich der Wasserfall-Schmetterlingsflieder bei uns entwickeln wird.Super entwickelt haben sich unsere Neuzugänge. Da durch das feuchte Wetter einige Stauden von Mehltau befallen waren, mussten wir sie entfernen und durch neue Pflanzen ersetzen. So fanden Gelenkblume, weitere Sonnenhüte und Montbretien ihren Platz in unserem Garten.Die Haus- und Feldsperlinge kommen nach wie vor regelmäßig bei uns vorbei. Und in der Dämmerung schnauft und raschelt es in den Staudenbeeten, wenn die Igel auf der Suche nach Leckerbissen sind. Gleich drei der stacheligen Gesellen konnten wir gemeinsam an der Futterstelle beobachten.Jetzt freuen wir uns auf den Herbst und die kommende Apfel- und Traubenernte.