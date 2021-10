Herbststimmung - kreuz und quer durch den Garten im Oktober

Langsam aber sicher hat der Herbst in unserem kleinen Garten Einzug gehalten und das Gartenjahr neigt sich dem Ende entgegen. Das Laub der Felsenbirne und des wilden Weines färbt sich in den schönsten Rottönen. Ahorn und Apfelbaum lassen allmählich ihre Blätter fallen. An schönen Tagen rechen wir das Laub zusammen und verteilen es zu kleinen Haufen in den Beeten. Hier finden nicht nur Igel einen warmen Unterschlupf, sondern auch verschiedene Insekten, die zwischen den Blättern überwintern werden. Für Käfer und andere Insekten bleiben die verblühten Stauden bis zum nächsten Frühjahr bei uns stehen. Die Blütenstände sind außerdem auch im Herbst und Winter echte Hingucker und versprühen einen ganz besonderen Charme.

In unseren Hochbeeten reifen die letzten Erdbeeren und Tomaten und setzen mit ihren roten Früchten neben den Blüten des Storchschnabels, der Astern, und Fetthennen farbige Akzente im Garten. Wenn es warm genug ist, tummeln sich hier immer noch Hummeln und Bienen auf der Suche nach Nektar. Um den Insekten im Frühjahr einen reich gedeckten Tisch zu bieten, haben wir auf der wilden Wiese weitere Frühblüher gesteckt. Noch schlummern die Zwiebeln von Krokussen, Narzissen und Tulpen unter der Erde - doch schon bald werden sie ihre Köpfe der wärmenden Frühlingssonne entgegen strecken. Auf die weißen Blüten der Dichternarzisse freue ich mich besonders.In diesem Jahr hatten wir einige Neuzugänge in unserem Garten. Hauswurz (Sempervivum) und Walzen-Wolfsmilch (Euphorbia myrsinites) sind durch ihre Blattstrukturen auch im Oktober überaus sehenswert. Im Gegensatz zum winterharten Hauswurz bekommen unsere Porzellanröschen (Lewisia cotyledon) bald einen frostfreien Platz im Gartenschuppen.Um unseren kleinen Teich laubfrei zu halten, wird die Tage ein Netz über ihn gespannt. Dabei lassen wir an einigen Stellen etwas Platz, damit unsere Frösche und Kröten nicht darunter gefangen sind. Für Igel und Vögel haben wir weitere Wasser- und Futterstellen im Garten eingerichtet. Damit es keinen Stress unter den Gartenvögeln gibt, sind ihre Futterstellen an verschiedenen Plätzen im Garten verteilt. Und das Futter wird bereits gut angenommen. Heiß begehrt sind auch die Kerne unserer Sonnenblumen. Damit wir uns auch im nächsten Jahr an ihren hübschen Blüten erfreuen können, haben wir rechtzeitig Samen abgenommen. Die Samen von Duftwicke, Ringel- und Sonnenblume sind getrocknet in Schraubgläsern aufbewahrt und warten dort auf das neue Gartenjahr.Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Bummel durch die Bilder aus unserem kleinen Garten!