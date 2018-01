Gartenvögel im Portrait: Teil 2 - die Blaumeise

Zu meinen Lieblingen unter unseren heimischen Gartenvögeln zählt die kecke Blaumeise. Der nur um die 12 cm große Singvogel springt durch sein blau-gelbes Federkleid, dass in ganz Europa bei den heimischen Vögeln übrigens einzigartig ist, sofort ins Auge. Mir gefallen vor allen Dingen das blaue Häubchen und der scharze Augenstreif der zierlichen Blaumeise, die ihr bei aufgestellten Kopffedern fast schon ein freches Aussehen verleihen. Da Männchen und Weibchen nur minimale Unterschiede in ihrem Aussehen haben, ist eine Geschlechterbestimmung nicht einfach.

Besonders im Winter sind die Vögel aus der Ordnung der Sperlingsvögel an den Futterstellen in unserem Garten gut zu beobachten. Dann nehmen die Blaumeisen auch gerne die angebotenen Knödel und das Fettfutter an. Hauptnahrung der Blaumeisen sind allerdings kleinere Insekten. Wer das Glück hat, brütende Blaumeisen im eigenen Garten zu haben, wird sicher kaum noch Blattläuse an seinen Pflanzen finden. Denn Blattläuse sind für Blaumeisen ein gern genommener Leckerbissen. Wenn ihr den Höhlenbrütern Nistmöglichkeiten anbieten möchtet, könnt ihr einen Meisenkasten aufhängen. Dabei solltet ihr auf die Größe des Einflugloches achten, damit die Blaumeisen nicht von den größeren Kohlmeisen verdrängt werden.Die quirligen Vögel scheinen immer in Bewegung zu sein. Bei der Futtersuche sind auch schon mal akrobatische Einlagen zu beobachten, wenn die Blaumeise kopfüber unter den Blättern hängt. Umso mehr habe ich mich gefreut, die Blaumeisen auf Fotos festhalten zu können.Viel Spaß beim Bummel durch meine kleine Bildergalerie!