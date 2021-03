Frühlingserwachen - Garten im März

Nach durchwachsenen Wochen mit Regen, Kälte und Sturm hat sich der Frühling in unserem Garten doch wach kitzeln lassen. Anfang März blühten noch die Krokusse in voller Pracht - nun haben Narzissen, Perlhyazinthen und Scilla ihren Platz eingenommen und locken Insekten an. Auf der Terrasse haben wir den Frühling in Schubladen gesteckt. Hier haben Hornveilchen ihren Platz gefunden und lächeln uns und der Frühlingssonne freundlich entgegen.

Im letzten Herbst haben wir neue Zwiebeln gesetzt, um unseren kleinen Garten noch bunter und fröhlicher zu machen. Auf dem Rasen blühen nun Scilla bifolia und Einblütiger Frühlingsstern Ipheion "Jessie". Knallgelb leuchtet die Danford-Schwertlilie am Teich und auf der Terrasse setzen unzählige Perlhyazinthen einen hübschen Akzent. Auch die Schachbrettblume (Fritillaria meleagris) ist hier zu finden. Sie wächst in der Natur auf feuchten Wiesen sowie in Augebieten und sollte immer feucht gehalten werden. Ihren Namen verdient sie übrigens der Musterung auf ihren Blütenblättern.Anfang März schwirrte mit einem Taubenschwänzchen ganz besonderer Besuch in unseren Garten. Der Schmetterling aus der Familie der Schwärmer bleibt wie ein Kolibri mitten im Flug vor den Blüten stehen, um dort mit seinem langen Rüssel Nektar zu tanken. So früh wie in diesem Jahr haben wir ihn noch nie beobachten können.Regelmäßige Gäste sind Blau- und Kohlmeisen, Feld- und Haussperlinge, Rotkehlchen, Ringel- und Türkentauben. Nisthilfen sind ausreichend an verschiedenen Stellen im Garten vorhanden und werden jedes Jahr gerne angenommen. Rechtzeitig vor Nistbeginn bieten wir wieder Moos und Haare zum Auspolstern der Nester an. Wir sind schon gespannt, wer in diesem Jahr bei uns als Untermieter einziehen wird.Gespannt sind wir auch, wie sich unsere selbst gezogenen Tomaten weiter entwickeln werden. Inzwischen durften sie aus den Eierstiegen, in denen sie die ersten Wochen gekeimt hatten und gewachsen sind, ausziehen. Bereits im letzten Jahr hat ein Hochbeet Platz auf unserer Terrasse gefunden und wir konnten Tomaten, Salat und Kräuter ernten. In diesem Jahr wird der Platz zum Anbau von frischem Gemüse um ein weiteres Hochbeet ergänzt. Dieses muss in den nächsten Wochen noch gestrichen und mit Erde befüllt werden. Wir freuen uns jetzt schon auf die kommende Ernte und natürlich auf sonnige Tage in unserem kleinen Gartenparadies.Jede Knospe und jede Blüte macht Mut und gute Laune. Bleibt gesund und munter!Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine kunterbunte Bildergalerie!