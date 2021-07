Blumiges - kreuz und quer durch unseren Garten im Juli

Im Juli blüht es in unserem kleinen Garten aus allen Knopflöchern. Bei diesem kunterbunten Blütenmeer muss man einfach gute Laune haben. Neben den Blüten von Taglilien und Schmuckkörbchen setzen auch die knallgelben Sonnenblumen farbige Akzente in den Staudenbeeten. Ein echter Hingucker am Gartenzaun ist die Duftwicke. Sie schaut nicht nur super aus, sondern verströmt auch einen verführerischen Duft und hat mit Sonnenhut (Echinacea) und Herbst-Anemone (Anemone hupehensis) die passenden Begleiter.

Auf der wilden Wiese blühen Wilde Möhre, Acker-Witwenblume und Wilde Karde um die Wette und locken verschiedene Insekten an. Und so ist auch die Nisthilfe für Insekten an dieser Stelle inzwischen gut belegt. Ein Bummel durch unseren Garten gleicht immer einer kleinen Safari. Bienen, Hummeln, Fliegen, Käfer, Heuschrecken und Schmetterlinge begegnen uns dabei regelmäßig. Meisen, Spatzen, Amseln und Co. kommen auch nach der Brutzeit täglich in unseren Garten. Sie naschen von unserem Obst und waren in diesem Jahr bei der Johannisbeer-Ernte wieder schneller als wir. Wir gönnen es ihnen. Dafür konnten wir die letzten Erdbeeren und die ersten Tomaten ernten. In den Hochbeeten wachsen die Kräuter um die Wette und geben unseren Sommerrezepten den besonderen Pfiff. Mit ihnen schmecken Salate und Saucen gleich noch mal so gut.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine kunterbunte Bildergalerie aus unserem Garten!