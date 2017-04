Leuchttürme an Nord- und Ostsee

Leuchttürme gehören zur Küste wie eine steife Brise, Strand und das Meer. Sie dienen Seefahrern der Orientierung und prägen die Landschaft an Nord- und Ostsee.



Hier eine kleine Auswahl aus meiner Sammlung - über Ergänzungen in Form von Kommentaren und Links würde ich mich freuen!

Nordsee

Ostsee

Der Leuchtturm Westerheversand steht mitten in den Salzwiesen vor dem Deich bei Westerhever. Charakteristisch für die rot/weiße Ringelsocke sind die beiden Leuchtturmwärterhäuschen zu seinen Füßen. Mehr zum Turm findet ihr hier: https://www.myheimat.de/westerhever/freizeit/eider... Ungefähr 18,5 m hoch ist der rot-braune Klinkerbau, der 1892 errichtet wurde, um das Eiderfahrwasser zu markieren. 1914 wurde sein Leuchtfeuer aufgesetzt. Mehr zum Böhler Leuchtturm findet ihr hier: https://www.myheimat.de/sankt-peter-ording/freizei... Bis zu 19 Seemeilen weit ist das Leuchtfeuer des 21,4 m hohen Leuchtturmes in Büsum zu sehen. Errichtet wurde der Turm 1912. Mittlerweile wird er allerdings von einem Hochhaus überragt. Das Leuchtfeuer des Büsumer Leuchtturmes dient den Seefahrer aber immer noch zur Orientierung.Bis 2001 war der Anfang des 19. Jahrhunderts erbaute Hamburger Leuchtturm an der Alten Liebe in Cuxhaven in Betrieb. Noch heute ist der 23 m hohe Turm eines der Wahrzeichen der Stadt. Seinen Namen bekam er übrigens, da der Turm damals von der Freien und Hansestadt Hamburg errichtet worden war, der früher auch dieses Gebiet gehörte.Gleich neben dem "Zoo am Meer" steht , das 26 m hohe Unterfeuer in Bremerhaven, das wegen seiner ungewöhnlichen Form auch Zwiebelturm genannt wird. Die Feuerhöhe liegt bei diesem Leuchtturm übrigens mit 21 m deutlich niedriger als die Turmspitze.37 m hoch ist das Oberfeuer an der Schleuse zum Neuen Hafen in Bremerhaven. Der Turm wurde in den Jahren 1853 bis 1855 nach Plänen des Architekten Simon Loschen im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut und erhielt daher auch seinen Namen. Der älteste noch in Betrieb befindliche Festland-Leuchtturm ist ein echtes Schmuckstück. Mehr zum Simon-Loschen-Turm findet ihr hier: https://www.myheimat.de/bremerhaven/kultur/schmuck... Der älteste Leuchtturm Deutschlands ist in Travemünde zu finden. Seine Funktion als Leuchtfeuer übt er allerdings nicht mehr aus. Das leuchtet inzwischen vom Dach des Maritim-Hotels aufs Meer. Wie ein Zwerg neben dem Hochhaus wirkt der 1539 gemauerte und 31 m hohe Turm, in dem sich nun ein kleines Museum befindet. Mehr zum Alten Leuchtturm findet ihr hier: https://www.myheimat.de/luebeck/kultur/ausflugstip... Der unter Denkmalschutz stehende Leuchtturm in Timmendorf auf der Insel Poel ist nicht nur ein echter Hingucker für Touristen, sondern auch eine wichtige Markierung für Seefahrer. Der 21 m hohe Backsteinbau weist bereits seit 1871 den Schiffen den sicheren Weg in die Wismarbucht und zum Hafen in Wismar.