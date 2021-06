Bei uns, da geht das nicht!! DOCH, es geht ....

Sie sagen, es geht nicht ...



DOCH, es geht!



Sie sagen: Das können wir nicht.

Das können wir nicht. Sie sagen: Wir sind nicht Amsterdam.

Wir sind nicht Amsterdam. Du antwortest: Amsterdam war auch nicht immer so.

Amsterdam war auch nicht immer so. Du zeigst: Vorher-Nachher-Transformationen.

Vorher-Nachher-Transformationen. Du zeigst: Städte, die ihre WAHL getroffen haben.

Städte, die ihre WAHL getroffen haben. Sie: Versuchen verschiedene Ausreden.

Versuchen verschiedene Ausreden. Du: Akzeptiere sie nicht.

Akzeptiere sie nicht. Du: Akzeptierst sie nicht.

1e van der Helststraat,

1978 / 2005,

also 27 Jahre dazwischen.

They say “We can’t do that. We’re not Amsterdam.” You reply “Amsterdam wasn’t always like that either” & show before & after transformations illustrating how cities we admire made CHOICES. They try different excuses. Don’t accept them either. (1e van der Helststraat, 1978 & 2005)