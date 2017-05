Sicherheit und Aufenthaltsqualität steigen deutlich



Die Rathausstraße wird im Bereich des Kinos und des Restaurants Gordion für Autos testweise für ein Jahr gesperrt. Die bisherige Straßenfläche wird dem Platz zugeschlagen. So hatte es die SPD im Oktober beantragt und so hat es der Stadtrat am vergangenen Dienstag mit 14:13 Stimmen beschlossen. Bürgermeister und CSU lehnten den Antrag ab.Nach Auskunft der Straßenverkehrsbehörde kann die Platzerweiterung ab Juli eingerichtet werden.