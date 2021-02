"Miteinander Füreinander" - Unterstütze die Unternehmen in Deiner Nähe!

Wenn Ihr die Unternehmen in Eurer Nähe jetzt unterstützt, können diese auch in Zukunft für Euch da sein.



Der BDS Gewerbeverband Königsbrunn möchte mit seiner Plakat-Aktion seine Mitgliedsunternehmen, aber auch alle anderen Firmen in der Umgebung unterstützen. Wir hoffen, damit alle Königsbrunner und alle in den umliegenden Städten und Gemeinden wachzurütteln, dass wir die Unternehmen auch in Zukunft brauchen werden. Bitte unterstützt sie jetzt in der Krise (soweit möglich) und auch danach!Wer selbst eines unserer wetterfesten Plakate aufhängen möchte (egal ob am Firmengebäude oder privat am Gartenzaun), darf uns gerne eine Email schreiben:. Wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen zu unserer Aktion.Vielen Dank für Eure Unterstützung!