Tanzworkshops mit den Lusins

Das Interesse im Vorfeld war riesengroß, doch leider durften aufgrund der Einführung der neuen 2G+ Regel nicht alle Interessierten dabei sein. Doch die Veranstaltung wurde trotzdem kurzerhand mit weniger Teilnehmern und sehr viel Platz für Abstand und vor allem für die ausschweifenden Schrittfolgen in der großen Willi-Oppenländer-Halle durchgezogen.Veranstalterin Tanja Kuschill zeigte sich zufrieden, dass trotz der Hindernisse so eine tolle Veranstaltung möglich war.Rumba, langsamer Walzer und Cha Cha Cha - schnelle Füße, heiße Hüftbewegungen und anspruchsvolle Tanzschritte wurden von Renata und Valentin Lusin geboten. Das sympathische Tanz- und Ehepaar war am selben Tag extra aus Hamburg angereist um den Konigsbrunnern ordentlich einzuheizen. Die beiden amtierenden Weltmeister lehrten Tanzschritte und die dazu gehörige Technik für alle Leistungsstufen, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Leistungstänzer - hier konnte jeder etwas lernen. Im Anschluss an die Workshops hatten die Teilnehmer noch die Möglichkeit auf Autogramme und Fotos mit Renata und Valentin.Der TSC Dance Gallery Königsbrunn e.V. und Tanzgalerie Kuschill sagen danke für das große Interesse und freut sich bereits auf viele weitere Tanz-Veranstaltungen im Jahr 2022.