Der Musik schenkt Lächeln e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Freudenstadt, 03.06.19 – Der Verein „Musik schenkt Lächeln e.V.“ erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Das Projekt fördert insbesondere schwer(kranke) und hilfsbedürftige Kinder mit musikalischen Einlagen.

Mit dem Projekt „Tour des Lächelns – um den Kindern ein unvergessliches musikalisches Erlebnis mit viel Spaß und Freude zu schenken“ setzt sich der gemeinnützige Verein seit 2016 für u.a. Kinderkliniken, Kinderrehabilitationszentren, Kinderdörfer, Kinderhospize sowie Kindergärten und Schulen für mehrfachbehinderte Kinder ein. Es ist eine mehrwöchige Tour in Süddeutschland, welche den Kindern in ambulanten und stationären Einrichtungen ein musikalisches Abenteuer und viele weitere Überraschungen ermöglicht.„Besonders wichtig ist unser interaktives Programm. Wir beziehen Kinder– je nach Fähigkeit – mit Tanz, Bewegungen, Percussions und Gesang ein“, betonte Ralf Armbruster, Projektleiter des Vereins. Die Förderung soll für das Weiterbestehen der Tour des Lächelns aufgewendet werden. So werden die Musiker vom 29. Oktober bis 1. Dezember 2019 sich erneut auf eine Reise begeben. Innerhalb der fünf Wochen stehen 42 Besuche bei Einrichtungen für Kinder in Süddeutschland auf dem Tourplan.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.deHonorarfreies Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter http://bit.ly/2wvLgQe ___________________________________________Town & Country StiftungAnger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com