DEMO in Hannover

„Wir sind das Volk“

… ist nicht einfach nur so eine Parole, sondern der Wunsch nach freiheitlich und demokratischem Verstand, die Wünche der Bürgerinnen und Bürger eines Staates nach Machbarkeit zu prüfen und weitgehend umzusetzen.Der Politker wird vom Volk gewählt. Das dürfen die Parteien nicht vergessen. Sie haben den Auftrag das Land zu führen und zu lenken. Ein Land/Staat regieren heißt nicht, sich selbst zu profilieren, sich die Taschen vollzustopfen und von Großunternehmen kaufen und beeinflussen zu lassen. Politker haben die Interessen des Volkes umzusetzen.Das haben die Politiker vergessen.Wir von DiB wollen das ändern. Helft uns bei unserem Vorhaben. Deutschland hat einen Wechsel verdient … einen Wechsel, wie in Frankreich. Durchbrechen wir gemeinsam die verkrusteten Systeme … helft uns eine neue Zeitrechnung einer demokratischen Bewegung in Gang zu bringen. Kommt und Unterstützt uns, damit wir denen da oben zeigen, wie das Volk regiert.Wir wollen es denen da oben mal so richtig zeigen. Macht mit: DiBLadet euch das Unterstützerschreiben herunter … unter dem Abschnitt: PolitikDort findet ihr auch einen Link , der zu allen Unterstützerformularen führt. Eine Anleitung gibt es ebenfalls – etwas runterscrollen und ihr findet alles, was ihr braucht. Wir haben kaum noch Zeit … die Uhr tickt …Wie Denis Goldberg gesagt hat:„Demokratie ist sicher in den Händen des Volkes, nicht in der Hand der Politik. Die soll nur Lenken, aber nicht diktieren oder vorgeben.“Ich lass mich inzwischen auf der Wahlliste nieder …... von der aufgestellten wahlberechtigten und wählbaren Francis Bee