HAZ-Leserbrief: "Lkw-Fahrer übersieht Fußgänger"

Anscheinend ohne ausreichende fachliche Kenntnis hat der Redakteur (pah) den Artikel über den schweren Unfall geschrieben, bei dem ein Lkw-Fahrer einen Fußgänger fast totgefahren hat. Denn er schreibt, dass der Fußgänger direkt vor dem Lkw über die Straße ging, und dass der Unfall erfolgte, weil "der zu Fuß gehende Mann somit außerhalb der Sicht des Fahrers war": Das ist falsch, den jeder Lkw hat vor der Windschutzscheibe einen Spiegel, mit dem der Bereich direkt vor dem Fahrzeug vollständig zu übersehen ist.Außerdem wäre ein Fahrzeug nach $ 56 StVZO ("Spiegel"), bei der Fahrer solche Verkehrsvorgänge nicht durch Spiegel einsehbar sind, sofort stillzulegen, denn es entspricht in erheblichem Umfang nicht den Zulassungsvorschriften.Es ist sehr schade, dass auch das abgebildete Foto zum Bericht gerade so beschnitten ist, dass dieser vorgeschriebene Spiegel über der Frontscheibe des Lkw nicht zu sehen ist: Damit fehlt den Leserinnen und Lesern eine wesentliche Information zum Ablauf dieses Unfalls.Es wäre zu wünschen, dass die HAZ ihre Redakteurinnen und Redakteure so weiterbildet, dass in der HAZ Berichte über Unfälle - und auch die Fotos - mit mehr Sachkenntnis über die Vorschriftenlage und die vorgeschriebene technische Ausstattung der Lkw zum Schutze der schwächeren Verkehrsteilnehmer geschrieben werden. Und die tatsächlichen Zusammenhänge sachgerecht dargestellt werden.Dr. Reinhard SpörerSprecher derADFC-Ortsgruppe Langenhagenim ADFC Region Hannover e.V.