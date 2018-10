Frau Angela Merkel tritt aus Konsequenz der beiden verlorenen Landtagswahlen von ihrem Amt als Parteivorsitzende der CDU zurück

Eine 18 Jahre bestehende Ära geht langsam aber noch nicht ganz und vollkommen zu Ende.Aber es musste so kommen, wie ich es vor gut 2 Jahren schon in meiner Biografie voraus gesagt hatte, und auch in einem Gedicht, welches ich vor gut 3 Jahren schrieb, bewahrheitet sich jetzt.Komisch, denn hellseherische Fähigkeiten habe ich nie gelernt, und sie wurden mir auch nie beigebrauchtAber wie kam ich dann zu der Aussage, Frau Merkel würde eines Tages selbst zurücktreten?Ja, die Frage ist einfach zu beantworten, denn sie ist logisch nachvollziehbar.Weil ich mich schon in jungen Jahren mit Politik, Zeitgeschichte und auch Gesellschaftspolitische Fragen auseinander setzen musste, auch wenn ich es erst gar nicht wollte.Und wer logisch denken kann, dem entging bestimmt nicht, dass Frau Merkel nicht nur als Staatsoberhaupt, Parteivorsitzende und Repräsentantin eines suveränen Staates seit gut 2 Jahren immer mehr unter politischen, sozialen und auch persönlichen Druck geriet.Jeder Politiker wird früher oder später mit seinen Errungenschaften und Fehlern an anderen gemessen, und schnell verurteilt.Sie hat aber sowohl am "Runden Tisch" der schwindenden DDR- Regierung geholfen, sich aufzulösen, aber auch danach alles mögliche getan, um einen demokratischen Staat, der sowohl ehemalige sozialistische, als auch alte kapitalistische Züge in Einklang zu bringen, was nicht immer einfach war.Und so rechnen wir Alle ihr hoch an, dass sie selbst heute die Reißleine, ihren Abschied von der politischen Bühne so suverän, wie immer meistert, und uns auch noch als Kanzlerinein wenig erhalten bleibt.Vielen Dank, Frau Angela Merkel